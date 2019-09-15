#وظائف إدارية شاغرة لدى معهد خدمات البترول

#وظائف إدارية شاغرة لدى معهد خدمات البترول

2019/09/15
الساعة 7:48 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المعهد في كل من الدمام، والخفجي.

وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل إدارة المخاطر (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال).

– مستشار/ مرشد طلابي (الخفجي): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2019م.

وأفاد المعهد أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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