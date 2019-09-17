#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في البريد السعودي

#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في البريد السعودي

2019/09/17
الساعة 4:21 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مؤسسة البريد السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت المؤسسة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. المشرف العام على التشغيل- مكتب الرئيس: درجة البكالوريوس وأعلى في تخصصات: (إدارة أعمال، التنظيم والتطوير الإداري، هندسة صناعية، هندسة حاسب آلي).

. مستشار مالي- قطاع الشؤون المالية: درجة البكالوريوس وأعلى في تخصصات: (المحاسبة، الاقتصاد، إدارة مالية، تمويل واستثمار).

وأوضحت المؤسسة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 18 محرم 1441هـ؛ والتقديم مُستمر حتى يوم الجمعة الموافق 28 محرم 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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