#وظائف إدارية شاغرة للنساء في شركة صلة

#وظائف إدارية شاغرة للنساء في شركة صلة

2019/09/29
الساعة 6:40 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل عن بُعد ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض، ومدن أخرى.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثلة خدمة عملاء: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– مصممة جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الوسائط المتعددة، التصميم الجرافيكي).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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