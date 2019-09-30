وظائف إدارية في البنك السعودي الفرنسي بالرياض

المواطن - الرياض

أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بقسم العمليات بالبنك بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول أول تدقيق وتوثيق المعاملات البنكية).

واشترط البنك درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية أو شهادة الثانوية العامة، خبرة لا تقل عن سنة في مجال تدقيق وتوثيق المعاملات، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأوضح البنك السعودي الفرنسي أنه يمكن معرفة مزيد من التفاصيل من الرابط التالي هنا .