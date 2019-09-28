وظائف إدارية في شركة أمازون بالرياض وجدة

أعلنت شركة أمازون العالمية (Amazon) المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالتوظيف، توفر وظائف إدارية شاغرة (بعقود مؤقتة لمدة 6 أشهر)، للعمل بالشركات التابعة لها في مدينة الرياض ومحافظة جدة، بمسمى (مُساعد محاسبة)، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُساعد محاسبة (Accounting Associate).
أماكن العمل:
– مدينة الرياض.
– محافظة جدة.
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، الاقتصاد).
2- معالجة طلبات الدفع البنكية والفواتير ومعرفة معايير المحاسبة الدولية وإعداد التقارير.
3- إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس) وخاصة برنامج (Excel).
4- مهارات جيدة في التحليل والتخطيط والتنظيم وإدارة الوقت والتواصل.
5- القدرة على العمل مع حجم ضخم من البيانات.
6- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم السبت بتاريخ 2019/09/28م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا