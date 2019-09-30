وظائف إدارية في شركة زين السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي اكتساب المواهب، وأخصائي الخبرة الرقمية)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي اكتساب المواهب (Talent Acquisition Specialist):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور مُماثل.

2- أخصائي الخبرة الرقمية (Digital Experience Specialist):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور مُماثل.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/09/30م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 2019/10/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي اكتساب المواهب (Talent Acquisition Specialist):

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2- أخصائي الخبرة الرقمية (Digital Experience Specialist):

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