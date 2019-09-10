وظائف إدارية لذوي الخبرة بشركة المطاحن الثالثة

المواطن - خميس مشيط

أعلنت شركة المطاحن الثالثة توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة العالية من حملة الشهادة الجامعية، للعمل بالشركة بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة خميس مشيط، بالمسميات التالية (مدير المراجعة الداخلية، مراجع داخلي).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير المراجعة الداخلية.

2- مراجع داخلي.

الشروط والتفاصيل:

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موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 2019/09/23م.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]