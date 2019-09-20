وظائف إدارية وبحثية شاغرة في جامعة كاوست

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وبحثية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير مختبر: درجة الماجستير في تخصصات: (العلوم البيولوجية، أو العلوم البيئية).

. مسؤول ما قبل الجائزة- مكتب خدمات البحوث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

. عالم- خطوط الأنابيب: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، والكيمياء، وعلوم المواد، أو الهندسة).

. أخصائي أول أمثال البحوث: درجة الدكتوراه أو الماجستير في مجال قانوني، أو تنظيمي، أو علمي.

. مدير أول الأنظمة: في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2019م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)