#وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين في تخصصي الدمام

#وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين في تخصصي الدمام

2019/09/20
الساعة 6:31 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى الأمير سلطان بعريعرة، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومجمع الدمام الطبي.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق جودة (الدمام).

– طبيب نائب تخدير (عريعرة).

– أخصائي إداري (للنساء/ الظهران).

– طبيب مقيم طب طوارئ (للسعوديين/ الدمام).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 13 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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