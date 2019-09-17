#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في السيف القابضة

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في السيف القابضة

2019/09/17
الساعة 8:12 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب مالي (جدة).

– مهندس تخطيط (الرياض).

– مدير أنظمة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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