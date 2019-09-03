وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع القدية

المواطن - الرياض

كشف مشروع القدية، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة العالية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضح المشروع أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- مُدير مساعد إدارة أصحاب المصلحة – المشاريع (Stakeholder Management – Associate Manager):

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة أصحاب المصلحة أو الاتصالات أو إدارة المشروع.

2- مدير مراقبة المشروع – التنمية الرياضية (Project Control Manager- Sports Development):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات، مع استكمال مشروع واحد على الأقل في مشاريع التنمية الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي.

3- مدير مساعد إدارة البرامج (Program Management – Associate Manager):

– درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة المشاريع وتخطيط البرامج والاستشارات عبر مشاريع متوسطة إلى كبيرة الحجم مع مستويات أعلى من التعقيد وخطورة الأعمال.

4- مدير تطوير وتصميم – أسقف أتريوم (Development Design Manager – Atrium).

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة المعمارية، إدارة البناء، التطوير العقاري) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المناصب الإدارية في تطوير وتقديم المشاريع العقارية مع التركيز بشكل خاص على (إدارة التصميم) من الهياكل الطويلة المعقدة والملاعب والمباني، وخبرة في مدن الملاهي والجذب السياحي.

5- مساعد تنفيذي – التسويق (Executive Assistant – Marketing):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور مُماثل.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/02م، من خلال الروابط التالي:

1- مُدير مساعد إدارة أصحاب المصلحة – المشاريع (Stakeholder Management – Associate Manager): هنا

2- مدير مراقبة المشروع – التنمية الرياضية (Project Control Manager- Sports Development):هنا

3- مساعد مدير إدارة البرامج (Program Management – Associate Manager): هنا

4- مدير تطوير وتصميم – الأتريوم (Development Design Manager – Atrium): هنا

5- مساعد تنفيذي – التسويق (Executive Assistant – Marketing): هنا