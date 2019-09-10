وظائف بإدارة تعليم النماص على لائحتي المستخدمين وبند الأجور

المواطن - النماص

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة النماص توفر وظائف شاغرة (للرجال) على لائحتي المستخدمين وبند الأجور، واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقًا طبيًا للوظيفة المتقدم عليها، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون لائقًا طبيًا للوظيفة المتقدم عليها.

3- ألّا يقل عمر المتقدم عن (30) عامًا.

4- ألّا يكون مُتقاعدًا.

5- تعهد خطي بأن يعمل بمسمى الوظيفة المتقدم عليها وجميع ما يسند إليه في مجال عمله.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم عليها من يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/11هـ وينتهي بتاريخ 1441/01/27هـ.

طريقة التقديم:

– التقديم واستقبال الطلبات تتم من خلال برنامج (ساعد) التابع لوزارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي: اضغط هنا