#وظائف بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

#وظائف بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

2019/09/02
الساعة 12:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 4 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك في تخصصات ذات صلة للعمل بإدارة الإخلاء الطبي الجوي، وفقآ للمسميات والشروط التالية:

* الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- مساعد قائد طائرة عمودي (AW139) (العدد 3 وظائف).

2- مدرب / قائد طائرة عمودي (AW139).

3- مدرب / قائد طائرة (G450 Gulfstream).

وأشارت الإدارة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/09/02م، ولمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).



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