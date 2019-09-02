وظائف بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 4 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك في تخصصات ذات صلة للعمل بإدارة الإخلاء الطبي الجوي، وفقآ للمسميات والشروط التالية:

* الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- مساعد قائد طائرة عمودي (AW139) (العدد 3 وظائف).

2- مدرب / قائد طائرة عمودي (AW139).

3- مدرب / قائد طائرة (G450 Gulfstream).

وأشارت الإدارة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/09/02م، ولمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).