وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُصمم جرافيك)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُصمم جرافيك (Graphic Designer).

المهام الوظيفية:

1- تقديم الدعم في مرحلة إدارة المبادرات والمشاريع لبرنامج تنمية القدرات البشرية.

2- إعداد العروض الخاصة بالمبادرات والمشاريع للبرنامج.

3- دعم فريق العمل في بناء القوالب الخاصة لإدارة المشاريع وما يتعلق بأقسام البرامج.

4- إعداد التقارير الدورية وما يتعلق بها من تصميم وإخراج نهائي.

5- تقديم الدعم في تنفيذ ورش العمل للبرنامج.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد 2019/09/15م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

اضغط هنا