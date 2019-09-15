وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة في الرياض

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُصمم جرافيك)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُصمم جرافيك (Graphic Designer).
المهام الوظيفية:
1- تقديم الدعم في مرحلة إدارة المبادرات والمشاريع لبرنامج تنمية القدرات البشرية.
2- إعداد العروض الخاصة بالمبادرات والمشاريع للبرنامج.
3- دعم فريق العمل في بناء القوالب الخاصة لإدارة المشاريع وما يتعلق بأقسام البرامج.
4- إعداد التقارير الدورية وما يتعلق بها من تصميم وإخراج نهائي.
5- تقديم الدعم في تنفيذ ورش العمل للبرنامج.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد 2019/09/15م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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