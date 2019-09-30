وظائف بشركة معادن لحديثي التخرج

المواطن - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب طلبات التوظيف للشواغر المستقبلية لحديثي التخرج من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في جميع التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس (لا يُشترط تخصص مُحدد) من جامعة مُعترف بها من قبل وزارة التعليم.

3- أن يكون المتقدم حديث التخرج.

4- ألا يتجاوز عُمر المتقدم 25 سنة.

5- ألا يقل المعدل التراكمي عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا