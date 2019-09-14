وظائف بشركة نستله في 4 مدن

المواطن - الرياض

أعلنت شركة نستله عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحديثي وذوي الخبرة، للعمل بالمدن التالية (الرياض، وأبها، وتبوك، والأحساء)، بالمسميات التالية (مندوب طبي، ومُحاسب، ومدير المبيعات الميداني)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مندوب طبي (Medical Delegate) (الأحساء):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة، الطب، التغذية، علم الأحياء) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

2- مندوب طبي (Medical Delegate) (تبوك):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة، الطب، التغذية، علم الأحياء) أو ما يعادلها.

– خبرة عمل لا تقل عن سنة كمندوب طبي أو مندوب مبيعات.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

3- مُحاسب (Accountant) (الرياض):

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

4- مدير المبيعات الميداني (Field Sales Manager) (أبها):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المبيعات.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مندوب طبي (Medical Delegate) (الأحساء):

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2- مندوب طبي (Medical Delegate) (تبوك):

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3- مُحاسب (Accountant) (الرياض):

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4- مدير المبيعات الميداني (Field Sales Manager) (أبها):

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