وظائف بمجال الترجمة في الخطوط السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت الخطوط السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق للعمل بمجال الترجمة بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (مُترجم Translator)، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُترجم (Translator).

الشروط:

1- درجة الدبلوم في (اللغة الإنجليزية، الترجمة) أو ما يعادلها (لا يُشترط وجود خبرة سابقة).

2- أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة عمل كمترجم لمدة لا تقل عن 4 سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/17م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 2019/10/30م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا