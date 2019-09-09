وظائف تعليمية شاغرة في أبها

المواطن - أبها

أعلنت شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب بمدينة أبها توفر وظائف تعليمية شاغرة (للرجال)، للعمل بمسمى (مُعلم لغة انجليزية)، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُعلم لغة انجليزية.

الشروط:

1- حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية).

2- خبرة لا تقل عن سنتين في تدريس اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م (من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2:00 مساءً).

طريقة التقديم:

– الحضور شخصياً لتقديم السيرة الذاتية (مع إرفاق الشهادات والمؤهلات والدورات التدريبية والخبرات) لإدارة شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب (مدينة أبها – المنسك – جوار جامع ابن حمران – مدارس أبها الأهلية).