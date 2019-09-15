وظائف تعليمية شاغرة للجنسين في مراكز عبور

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، على مسمى “معلم”، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفصول فرط الحركة في مدارس مؤسسة مكان التعليمية التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وبيّنت المجموعة، أن التخصصات المطلوبة هي:

– تربية خاصة (عدة مسارات).

– لغة عربية.

– رياضيات.

– حاسب آلي.

– إسلاميات.

– فنية.

– بدنية.

– علوم.

– اجتماعيات.

– إنجليزي.

– كيمياء.

– فيزياء.

– أحياء.

– محاسبة.

– سلوكيات.

– إدارة أعمال.

– توحد.

– إرشاد نفسي.

وأوضحت المجموعة، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).