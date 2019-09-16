وظائف تعليمية للجنسين بعدة تخصصات في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تنمية الإنسان بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية (معلمين التعليم العام، معلمين التربية الخاصة) للرجال والنساء، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

1- تربية خاصة (إعاقة بصرية، وتوحد، وإعاقة حركية، وصعوبات تعلم، وإعاقة فكرية، واضطرابات تواصل وكلام، والموهبة والتفوق، وتعدد العوق، واضطرابات سلوكية).

2- لغة عربية.

3- رياضيات.

4- حاسب آلي.

5- إسلاميات.

6- تربية فنية.

7- تربية بدنية.

8- علوم.

9- اجتماعيات.

10- إنجليزي.

11- كيمياء.

12- فيزياء.

13- أحياء.

14- مُحاسبة.

15- سلوكيات.

16- إدارة أعمال.

17- توحد.

18- إرشاد نفسي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عن الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا