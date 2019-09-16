وظائف تعليمية للجنسين بعدة تخصصات في الرياض

أعلنت شركة تنمية الإنسان بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية (معلمين التعليم العام، معلمين التربية الخاصة) للرجال والنساء، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
التخصصات المطلوبة:
1- تربية خاصة (إعاقة بصرية، وتوحد، وإعاقة حركية، وصعوبات تعلم، وإعاقة فكرية، واضطرابات تواصل وكلام، والموهبة والتفوق، وتعدد العوق، واضطرابات سلوكية).
2- لغة عربية.
3- رياضيات.
4- حاسب آلي.
5- إسلاميات.
6- تربية فنية.
7- تربية بدنية.
8- علوم.
9- اجتماعيات.
10- إنجليزي.
11- كيمياء.
12- فيزياء.
13- أحياء.
14- مُحاسبة.
15- سلوكيات.
16- إدارة أعمال.
17- توحد.
18- إرشاد نفسي.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عن الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
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