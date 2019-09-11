وظائف تقنية وإدارية شاغرة للجنسين في شركة سفاري

المواطن - الرياض

أعلنت شركة سفاري المحدودة للخدمات البترولية والغاز، عن فتح باب التقديم إلى عدة وظائف تقنية وإدارية للجنسين؛ للعمل بالشركة بمدينة الخبر.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة من خلال البوابة الوطنية للعمل ”طاقات“، عبر برنامج ”تمهير” التدريب على رأس العمل تحت المسميات والشروط التالية:

1- محاسب ”للنساء- وظيفة واحدة“:

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ”المحاسبة، المالية“، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

ويتمثل وصف التدريب في تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.

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2- أخصائي أمن بيانات ”للجنسين- وظيفة واحدة“:

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ”تقنية المعلومات“، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

ويتمثل وصف التدريب في دعم أمن البيانات لنظم وشبكات معلومات الشركة، وتحليل الثغرات الأمنية المحتملة، وإصلاح النظم والشبكات وتقويتها.

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واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1441/01/11هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “.