#وظائف شاغرة في أمانة الجوف وهنا رابط التقديم

#وظائف شاغرة في أمانة الجوف وهنا رابط التقديم

2019/09/19
الساعة 9:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الجوف

أعلنت أمانة منطقة الجوف عن توفر عدد من الوظائف (للنساء فقط) في الأمانة والبلديات التابعة لها لغير الموظفات ويمكن التقديم عليها بنظام المسابقة من خلال نظام التوظيف الإلكتروني بموقع الأمانة على الرابط هنا اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام تنتهي في 1441/01/22هـ ـ 2019/09/21م حسب المؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة لكل وظيفة.

الشروط المطلوبة:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة.

3- أن تكون لائقة صحيًا.

4- أن تكون حسن السيرة والسلوك.

5- أن تكون المتقدمة غير محكوم عليها بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر وغير مطالبة لفترة حضر سواء الاستقالة أو الفصل حسب النظام.

6- اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية للمتقدمة من قبل اللجنة المعنية.

7- لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء الاختبار والمقابلة الشخصية وإجراءات التوظيف ولا يحق للمتقدمة المطالبة بالمستندات أو التوظيف.

وشددت الأمانة على أنه سوف يتم استبعاد الطلب غير المكتمل الشروط حيث يتم الاعتماد على رقم الجوال والبيانات المسجلة.


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