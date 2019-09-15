#وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

#وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

2019/09/15
الساعة 7:48 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف سياسات الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

– أخصائي تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير قسم امتثال الموارد البشرية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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