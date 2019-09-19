وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الكمبيوتر).

– مدير دعم المبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

– محلل أول التخطيط المالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).