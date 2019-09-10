#وظائف شاغرة في شركة بي أيه إي سيستمز

#وظائف شاغرة في شركة بي أيه إي سيستمز

2019/09/10
الساعة 3:18 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز (BAE Systems) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة بمجال تدريس اللغة الإنجليزية، للعمل بالشركة بمدينة الدمام، بمسمى (مُدرس لغة انجليزية).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في (اللغة الإنجليزية، الأدب الإنجليزي) أو ما يعادلها، خبرة مُعتمدة لا تقل عن 3 سنوات في مجال اللغة الإنجليزية (التدريس، التدريب)، كما يفضّل وجود (شهادة تدريس اللغة الإنجليزية للكبار CELTA) أو (دبلوم تدريس اللغة الإنجليزية للكبار DELTA).

وأكدت الشركة، على ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية (درجة لا تقل عن 6.5 في اختبار IELTS تم الحصول عليها خلال آخر سنتين)؛ فضلًا عن خبرة في تقديم دورات التحضير والاستعداد لاختبار (IELTS)؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت الشركة إلى أنه لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا


هل قرأت هذا ؟
  • بي أيه إي سيستمز توفر وظائف إدارية وتقنية في 3 مدن
    •
  • شركة بي أيه إي سيستمز تعلن توفر وظائف تعليمية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم