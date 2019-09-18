#وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

#وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019/09/18
الساعة 9:02 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم العالي في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني ثاني تخطيط الدماغ الكهربائي.

– فني ثاني قسطرة قلبية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 سبتمبر 2019م.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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