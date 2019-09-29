#وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

#وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

2019/09/29
الساعة 7:21 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الولادة والأطفال، ومركز سعود البابطين للقلب بالدمام.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تقني الموجات فوق الصوتية (للسعوديين).

– استشاري الطب الباطني.

– استشاري جراحة القلب.

– استشاري الطب النووي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم 29 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


هل قرأت هذا ؟
  • 9 وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي
    •
  • وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي
    •
  • 11 وظيفة صحية شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
    •
  • بتكلفة 164 مليون ريال .. انتهاء تطوير مستشفى الملك فهد ببريدة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم