وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة الأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد بحث ثانٍ (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الصحية، إدارة صحية، المعلوماتية الصحية، الصحة العامة).

– مشغل جرافيك ثانٍ (الأحساء): درجة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أو ما يعادلها.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 27 محرم 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 8 صفر 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).