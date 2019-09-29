وظائف شاغرة لدى شركة المراعي في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، وحائل، وخميس مشيط”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل دعم (الرياض).

. موظف محاسبة- المبيعات (الدمام).

. موظف محاسبة- المبيعات (خميس مشيط).

. موظف محاسبة- المبيعات (حائل).

. موظف محاسبة- المبيعات (جدة).

. مدير ثاني المبيعات الإقليمية- (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).