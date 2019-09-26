وظائف شاغرة لدى شركة مصفاة ساتورب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وأمنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق داخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الهندسة، ضمان الجودة/ التحكم)، أو ما يعادلها.

– أخصائي البيئة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البيئة، الهندسة الكيميائية)، أو ما يعادلها.

– رجل أمن: شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).