وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وهندسية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والظهران، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدرب فني- مراقبة الحركة الجوية (الظهران).

. أخصائي صيانة سفن (الجبيل).

. مشرف متجر الإطارات والعجلات- التايفون (الطائف).

. أخصائي طبيب طيران (الظهران).

. مشرف مناوب المحاكاة- الهوك (تبوك).

. مشرف فني متجر التسليح- التايفون (الطائف).

. مشرف كهربائي- التايفون (الطائف).

. مشرف متجر بطارية الهواء الكهربائية- التايفون (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)