#وظائف شاغرة لدى مجموعة فقيه للرعاية الصحية

#وظائف شاغرة لدى مجموعة فقيه للرعاية الصحية

2019/09/12
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه في كل من جدة والمدينة المنورة، ومستشفى فقيه الجامعي، ومركز خديجة عطار.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي علاج النطق (جدة): درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصص علاج النطق.

– مصمم جرافيك (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أو ما يعادلها.

– مدير المشروع (المدينة المنورة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مدير الطب الحيوي (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الطبية الحيوية.

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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