#وظائف شاغرة لدى مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

#وظائف شاغرة لدى مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

2019/09/16
الساعة 9:24 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة الميزانية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة مالية).

– أخصائي نظم معلومات (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، علوم الحاسوب).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019م.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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