#وظائف شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة بالجبيل

#وظائف شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة بالجبيل

2019/09/11
الساعة 5:40 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى القوات المسلحة بالجبيل عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مسؤول النظام: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الإلكترونية، وهندسة الاتصالات).

– طبيب مسجل الطوارئ: درجة الماجستير في تخصصات: (الجراحة، أو الطب العام).

– مساعد طبيب أسنان (عدد 6 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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