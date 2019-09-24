#وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

#وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019/09/24
الساعة 5:00 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي ثالث علم أمراض النطق واللغة: درجة البكالوريوس في تخصص علم أمراض النطق واللغة.

– مدير خدمات الدعم: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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