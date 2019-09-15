#وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي

#وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي

2019/09/15
الساعة 8:48 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول، ومستشفى بقيق العام.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري طب الأعصاب أطفال (الدمام).

– مدير مشروع (للسعوديين/ الدمام).

– أخصائي تمريض (للسعوديين/ بقيق).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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