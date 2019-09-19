وظائف شاغرة لدى مستشفى الهيئة الملكية بينبع

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مستشفى الهيئة الملكية بينبع الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري- جراحة عامة.

. استشاري- طب الجهاز الهضمي.

. استشاري- المختبرات وبنوك الدم.

. استشاري- عضلات القلب التداخلية.

. أخصائي مسجل- جراحة التجميل.

. أخصائي مسجل- جراحة المخ والأعصاب.

. طبيب مقيم- وحدة العناية المركزة.

. طبيب مقيم- حديثي الولادة (للسعوديين).

. استشاري- الأورام وأمراض الدم.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).