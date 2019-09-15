#وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي في 4 مدن

#وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي في 4 مدن

2019/09/15
الساعة 4:34 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “ممثل خدمات مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في المدن التالية: “محايل عسير، والجبيل، ونجران، وبيشة”.

وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والإدارية)، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أكتوبر 2019م.

وأشارت إدارة المصرف إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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