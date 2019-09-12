وظائف شاغرة للجنسين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن حاجتها لشغل وظائف على لائحتي بند الأجور والمستخدمين (للرجال والنساء)، للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مراسل مكتبي (للرجال).

. مأمور سنترال (للنساء).

. عامل/ سائق (للرجال).

وبينت الوزارة أن الشروط المطلوبة توفرها بالمتقدم هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– أن يكون مقر السكن مدينة الرياض مع إحضار ما يثبت ذلك.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الحد الأدنى من المؤهل العلمي (الابتدائية).

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة.

– أن يكون لائقاً صحياً.

– أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

– أن يكون من المسجلين على نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

– أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الوزارة، أن موعد استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/01/16هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 1441/01/17هـ، داعية الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال بياناتهم على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة: ([email protected]).

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