وظائف شاغرة للجنسين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن حاجتها لشغل وظائف على لائحتي بند الأجور والمستخدمين (للرجال والنساء)، للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. مراسل مكتبي (للرجال).
. مأمور سنترال (للنساء).
. عامل/ سائق (للرجال).
وبينت الوزارة أن الشروط المطلوبة توفرها بالمتقدم هي:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– أن يكون مقر السكن مدينة الرياض مع إحضار ما يثبت ذلك.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على الحد الأدنى من المؤهل العلمي (الابتدائية).
– أن لا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة.
– أن يكون لائقاً صحياً.
– أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.
– أن يكون من المسجلين على نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.
– أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
وأوضحت الوزارة، أن موعد استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/01/16هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 1441/01/17هـ، داعية الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال بياناتهم على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة: ([email protected]).
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