#وظائف شاغرة للجنسين في الجامعة الإسلامية بالمدينة

#وظائف شاغرة للجنسين في الجامعة الإسلامية بالمدينة

2019/09/19
الساعة 4:59 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وترغب بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفق مسميات والوظائف التالية:

– محقق قانوني (رجال).

– مصمم طوابع (رجال).

– محقق قانوني مساعد (رجال).

– مساعد إداري (للجنسين).

– مراقب أمن وسلامة (رجال).

– مراقب إسكان (رجال).

– كاتب (للجنسين).

– مراسل مكتبي (للجنسين).

– عامل خدمات (للجنسين).

– عامل حارس (دار الحديث بمكة المكرمة/ رجال).

وبينت الجامعة أن المستندات والوثائق المطلوبة إرفاقها في ملف (pdf) هي:

. صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة + برنت من التأمينات الاجتماعية.

. صورة من البطاقة الشخصية.

. صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.

. صورة شخصية.

. صورة من التسجيل على برنامج (ساعد) للمتقدمين والمتقدمات على وظائف مراسل مكتبي.

. تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات بالتقديم الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة (هنا)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1441/1/26هـ إلى تاريخ 1441/1/30هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)


هل قرأت هذا ؟
  • رابط التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية بالمدينة
    •
  • وظائف تعليمية في الجامعة الإسلامية
    •
  • السنغالي الفائز بأشهر مسابقة قرآن بالعالم: قدمت على الجامعة الإسلامية وأرجو قبولي
    •
  • الجامعة الإسلامية تعلن عن مواعيد قبول الطلاب للعام الجامعي المقبل
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :