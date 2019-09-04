وظائف شاغرة للجنسين في جامعة أم القرى

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية والصحية للعنصرين الرجالي والنسائي، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وترغب الجامعة في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون لائقاً صحياً.

– يُشترط بالنسبة لوظائف معيد ما يلي:

أ. أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

ب. أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جداً على الأقل.

ج. ألا يزيد عمر المتقدم عند التقديم عن 35 عاماً.

د. أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات للجامعيين بدرجة لا تقل عن (75%).

– يُشترط بالنسبة لوظائف محاضر ما يلي:

أ. أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

ب. أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على الأقل (إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير)، وإن كانت الشهادة صادرة من جامعة تمنح الدرجة بدون تقدير فلا بد أن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً بدرجة البكالوريوس.

– يشترط بالنسبة للوظائف الصحية ما يلي:

أ. أن يكون المتقدم حاصلاً على تصنيف للمؤهل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومطابقاً للوظيفة المعلن عنها.

ب. أن تكون بطاقة التسجيل المهني/سجل التصنيف والتسجيل الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.

وبينت العمادة أن الوثائق المطلوب إرفاقها إلكترونياً هي:

. صورة الهوية الوطنية.

. صورة من المؤهل العلمي (الشهادة والسجل الأكاديمي).

. صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية).

. صورة من الخبرات العملية إن وجدت.

وأوضحت العمادة أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف الإلكترونية بموقع الجامعة، والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 1441/01/15هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل مسميات الوظائف والتخصصات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)