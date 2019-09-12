وظائف شاغرة للجنسين في جامعة سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أمين المكتبة (للرجال/ جدة).

– أمين مختبر (للرجال/ جدة).

– أخصائي ثالث التوظيف (للنساء/ الأحساء).

– تقني تعليمي (للرجال/ جدة).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 13 محرم 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26 محرم 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).