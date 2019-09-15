وظائف شاغرة للجنسين في شركة صلة بجدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل عن بُعد ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في محافظة جدة.

وأبرزت شركة صلة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسبة: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها في تخصص مشابه.

– مصممة جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الوسائط المتعددة، التصميم الجرافيكي).

– أخصائية توظيف: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– ممثل خدمة عملاء: شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت شركة صلة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).