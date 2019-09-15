#وظائف شاغرة للجنسين في شركة صلة بجدة

#وظائف شاغرة للجنسين في شركة صلة بجدة

2019/09/15
الساعة 5:18 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل عن بُعد ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في محافظة جدة.

وأبرزت شركة صلة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسبة: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها في تخصص مشابه.

– مصممة جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الوسائط المتعددة، التصميم الجرافيكي).

– أخصائية توظيف: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– ممثل خدمة عملاء: شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت شركة صلة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


هل قرأت هذا ؟
  • اليوم.. انتهاء بيع تذاكر #الهلال الموسمية
    •
  • #وظائف نسائية للعمل عن بعد في شركة صلة
    •
  • الثلاثاء.. تسليم تذاكر #الهلال الموسمية
    •
  • وظائف نسائية شاغرة لدى شركة صلة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم