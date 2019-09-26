وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب أول: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مدير الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد الشرية، إدارة الأعمال، الإدارة).

– موظف الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد الشرية، إدارة الأعمال، الإدارة).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من: (هنا).