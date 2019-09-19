وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة الفوزان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الفوزان القابضة، المتخصصة بمجالات التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الموارد البشرية: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي الإعلانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والعلاقات العامة).

– موظف خدمة ضيافة: شهادة الثانوية العامة.

– موظف العلاقات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).