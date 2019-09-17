#وظائف شاغرة للجنسين في مركز الأمير سلطان للقلب

#وظائف شاغرة للجنسين في مركز الأمير سلطان للقلب

2019/09/17
الساعة 9:41 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– أخصائي تمريض.

– مدير التمريض (للنساء).

– أخصائي أشعة (عدد 8 وظائف/ للسعوديين).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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