#وظائف شاغرة للجنسين في مصفاة سامرف

#وظائف شاغرة للجنسين في مصفاة سامرف

2019/09/10
الساعة 8:01 مساءً
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أمن المعلومات (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحاسب، نظم معلومات الحاسب، شبكات الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

. مشغل معدات أول/ ثانٍ/ ثالث: شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. مشغل مصنع (للخريجين): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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