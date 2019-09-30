#وظائف شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

#وظائف شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

2019/09/30
الساعة 8:47 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار قانوني.

– محاسب (عدد وظيفتين).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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  • وظائف للجنسين بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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