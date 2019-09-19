#وظائف شاغرة للسعوديات في عبداللطيف جميل

#وظائف شاغرة للسعوديات في عبداللطيف جميل

2019/09/19
الساعة 10:35 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة عبداللطيف جميل المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “موظف مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2019م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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