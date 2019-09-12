وظائف شاغرة للمعيدات بجامعة الملك عبدالعزيز

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف “معيد”، والمخصصة لقسم التربية الخاصة تخصص (موهبة، الإعاقة الفكرية، الإعاقة البصرية)، طالبات عدد (3)، للعام الدراسي 1440/ 1441هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص (الموهبة) (الإعاقة العقلية – الفكرية) (الإعاقة البصرية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن 30 سنة.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة المطلوبة في التوفل أو STEP أو IELTS.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.

– أن تكون المتقدمة حديثة التخرج.

– أن تكون المتقدمة غير موظفة في القطاع الحكومي.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمد وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت، إلى مكتب وكيلة كلية الدراسات العليا التربوية بشطر الطالبات بمبنى الخنساء الدور الثاني غرفة رقم (22)، وذلك بدءاً من تاريخ 13 /1 /1441هـ إلى تاريخ 20 /1 /1441هـ، خلال الدوام الرسمي.